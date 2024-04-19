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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, Pakistanlı mevkidaşı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sahir Shamshad Mirza ile görüştü.

AA19 Nisan 2024 Cuma 19:14 - Güncelleme:
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, Pakistanlı mevkidaşı ile görüştü
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Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan açıklamaya göre, resmi ziyaret kapsamında Pakistan'da bulunan Orgeneral Gürak, Pakistanlı mevkidaşı Orgeneral Mirza ile ikili görüşme yaptı.

Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Syed Asim Munir, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Zaheer Ahmed Baber Sidhu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Naveed Ashraf ile de ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştiren Gürak, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asıf tarafından kabul edildi.

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