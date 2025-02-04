Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, Ummanlı mevkidaşı Al-Raisi ile bir araya geldi

Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Gürak, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Umman'da, Umman Genelkurmay Başkanı Al-Raisi tarafından askeri törenle karşılandı.

Daha sonra ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin GÜRAK, resmî ziyaret kapsamında bulunduğu Umman'da, Umman Genelkurmay Başkanı Koramiral Abdullah Bin Khamis Bin Abdullah AL-RAISI tarafından askerî törenle karşılanmış, ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmiş; Savunmadan Sorumlu... pic.twitter.com/9I623lwQgW — TSK (@TSKGnkur) February 4, 2025

Genelkurmay Başkanı Gürak, Savunmadan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Sayın Sayyid Shihab Bin Tarik Bin Taimur Al-Said ve Sultanlık Ofisi Bakanı Orgeneral Sultan Bin Mohammed Al-Numani tarafından kabul edildi.

Orgeneral Metin Gürak, Teknik Okul Komutanlığı ile Askeri Sağlık Tesisinde incelemelerde bulundu.