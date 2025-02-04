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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, Ummanlı mevkidaşı Al-Raisi ile bir araya geldi

ANKARA (AA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Umman Genelkurmay Başkanı Koramiral Abdullah Bin Khamis Bin Abdullah Al-Raisi ile görüştü.

AA4 Şubat 2025 Salı 17:53 - Güncelleme:
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, Ummanlı mevkidaşı Al-Raisi ile bir araya geldi
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Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Gürak, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Umman'da, Umman Genelkurmay Başkanı Al-Raisi tarafından askeri törenle karşılandı.

Daha sonra ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi.

Genelkurmay Başkanı Gürak, Savunmadan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Sayın Sayyid Shihab Bin Tarik Bin Taimur Al-Said ve Sultanlık Ofisi Bakanı Orgeneral Sultan Bin Mohammed Al-Numani tarafından kabul edildi.

Orgeneral Metin Gürak, Teknik Okul Komutanlığı ile Askeri Sağlık Tesisinde incelemelerde bulundu.

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