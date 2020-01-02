02.01.2020 17:14 - Güncelleme: 02.01.2020 17:14

Bu akşam Star Tv'de saat 20:00'da ekranlara gelecek olan Geniş Aile Her Türlü filmi hakkında araştırmalar yapılıyor. Geniş Aile Her Türlü nerede çekildi? Geniş Aile Her Türlü konusu ne? gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Geniş Aile: Yapıştır’ın ikinci devam filmi olan Geniş Aile Her Türlü’de Ömer Uğur bir kez daha yönetmen koltuğuna otururken, senaryo Cüneyt İnay imzası taşıyor. Geniş Aile Her Türlü filmi hakkında tüm detaylar haberimizde..





GENİŞ AİLE HER TÜRLÜ NEREDE ÇEKİLDİ?

Geniş Aile Her Türlü filmi bu akşam saat 20:00 - 22:00 arasında yayınlanacak. Geniş Aile Her Türlü filminin çekimleri Kıbrıs'ta yapıldı.

GENİŞ AİLE HER TÜRLÜ KONUSU NE?

Yeni maceralarında Zekai kafayı çalıştırır ve kumarhanelerdeki rulet çarkını kontrol edebilen bir saat düzeneği tasarlar. Fakat Cevahir gene aceleci davranır ve düzenek henüz düzgün işlemezken, ekibi kumar masasına oturtur ve sonuç tabii ki hüsran; paralar başkasının cebine girer! Bunun üzerine Paçacı lakaplı Korsan kumarhane kralı ve “duygusal katil” Pırıl’ı rehin alır. Ya Paçacı’nın zararı karşılanacaktır ya da Pırıl bunu hayatıyla ödeyecektir! Ekibin tek çaresi kumarın yasal ve yaygın olduğu Yavruvatan Kıbrıs’a uçarak, düzenek ile parayı burada kazanmaktır! Koyu Bilal onları Kıbrıs’ta karşılar; komisyon pazarlığı yaparak plana dahil olur. Kafadarlar parayı kazanıp, Pırıl’ı katil Paçacı’nın elinden kurtarabilecekler midir?





GENİŞ AİLE HER TÜRLÜ OYUNCULARI KİMLER?

Geniş Aile 2: Her Türlü filminin başrollerinde Ufuk Özkan, Fırat Tanış, Bülent Çolak, Ahmet Sarsılmaz, Şinasi Yurtsever, Özge Ulusoy, Gizem Akman ve Bora Akkaş yer alıyor.