Güncel

Geniş çaplı tahkikat başlatıldı! Baba ve kızının sır ölümü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, baba ve kızı evde ölü bulundu.

AA16 Aralık 2025 Salı 07:19 - Güncelleme:
Geniş çaplı tahkikat başlatıldı! Baba ve kızının sır ölümü
ABONE OL

Ovaakça Çeşmebaşı Mahallesi 16. Yayla Sokak'ta iki katlı evde Nazmi Aybey (55) ve kızı Kübra Aybey'in (28) yakınları tarafından hareketsiz halde bulunması üzerine durum, polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen ekipler Nazmi Aybey'i çatı katında, Kübra Aybey'i ise ikinci kattaki yatağında ölü buldu.

Nöbetçi savcının incelemesinin ardından baba ve kızın cenazeleri, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Baba ve kızının kesin ölüm sebebi, yapılan otopsinin ardından belirlenecek.

Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat sürüyor.

