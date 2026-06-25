Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Genişletilmiş il başkanları toplantımızın partimize, ülkem ize, milletimize ve demokrasimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Toplantımıza yapacağınız katkılar için her birinize teşekkür ediyorum. Konuşmamın hemen başında hem Türkiye olarak hem İslam alemi olarak bugün idrak ettiğimiz aşure gününün ve Muharrem ayının hayırlara vereceğim. vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Bu vesileyle Hazreti Hüseyin Efendimiz'i Ve Ehli Beyti bir kez daha kemali edeple yad ediyor. Allah'ın selamı onların üzerine olsun diyorum. Yine buradan bu sabah meydana gelen iki büyük depremle sarsılan Dost Venezuela halkına ve hükümetine geçmiş olsun dilemeliyiz.

Değerli arkadaşlar, AK Parti olarak bugün dünyada eşi ben zeri olmayan bir teşkilat gücüne sahibiz. 11 milyon 500 bini aşkın üyemizle sadece Türkiye'nin değil dünyanın en büyük, en yaygın siyasi hareketlerinden biriyiz

2026 yılını AK Parti ailesini hem üye sayısı hem de derinlik itibariyle büyütmek için Bir fırsata çeviriyoruz. Muhalefetin bırakın yolunu. Adını sanını dahi bilmediği mahallelerde davamıza aşkla hizmet eden mücadelemize omuz veren kardeşlerimize teşekkür ediyorlar. Mahalle başkanlarımızı Yürekten Tebrik ediyorum