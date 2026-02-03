Gerçek 3 yıl sonra ortaya çıktı: Bakan Ersoy, Malatya'da depremde ölümden dönmüş

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya'da yaşanan kritik bir ayrıntı, aradan geçen 3 yılın ardından ilk kez gündeme geldi.

Depremin hemen ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Malatya'da koordinatör bakan olarak görevlendirilen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, şehirde yürütülen kriz yönetimi ve koordinasyon çalışmalarını bizzat yerinde takip etti.

İlk depremin ardından hemen Malatya'ya intikal eden Bakan Ersoy, Valilik binasında yapılan koordinasyon ve değerlendirme toplantısı sırasında meydana gelen ikinci büyük depreme yakalandı. Ersoy, şiddetli sarsıntı sırasında kısmen çöken enkazdan yara almadan çıktı.

Bakan Ersoy'un, deprem sürecinde Malatya'ya defalarca gelmesine rağmen, söz konusu olay bugüne kadar kamuoyunda yer almadı. Aradan geçen 3 yılın ardından yaşanan kritik an Bakan Ersoy'un Malatya'daki son ziyareti sırasında yeniden hatırlandı ve duygusal anlara sebep oldu.

6 Şubat depremlerinin yıl dönümü kapsamında Hatay'daki programlarının ardından Malatya'ya geçen Bakan Ersoy, Valilikte gerçekleştirdiği basın açıklaması sırasında yaşadığı duygusal anlar o kritik durumun hafızasında hâlâ canlı olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Ersoy yaptığı açıklamada, depremin ardından 11 ilde 5 bin 119 kültür varlığında hasar tespiti yapıldığını, bugüne kadar 63 restorasyon projesinin tamamlandığını, yalnızca kültür varlıkları için 7,3 milyar liralık kaynak kullanıldığını ve özel mülkiyetteki tescilli yapılara ise yaklaşık 2 milyar liralık hibe sağlandığını açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümü vesilesiyle kentte yürütülen kültür varlığı restorasyonları, vakıf eserlerinin ihyası ve devam eden yatırımları yerinde inceledi. Ersoy'a, Malatya Valisi Seddar Yavuz ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er eşlik etti. Ersoy, yaklaşık 6 ay boyunca mesai arkadaşlarıyla birlikte sahada çalışmaları koordine ettiklerini söyledi.

Deprem sürecinde Malatyalı vatandaşların yanında kalmaya, yaşanan sıkıntılara çözüm üretmeye ve şehrin yeniden ayağa kalkması için gereken tüm adımların hızla atılmasını sağlamaya gayret ettiklerini ifade eden Ersoy, Malatya halkının kendisini bir hemşehri olarak kabul etmesinin kendisi için büyük bir onur olduğunu vurguladı.

Ersoy, bugün ulaşılan her başarının, büyük felaket karşısında dahi dimdik ayakta duran Malatya halkının iradesinin eseri olduğunu belirterek, gösterilen sabır, güven ve destek dolayısıyla tüm depremzedelere teşekkür etti.