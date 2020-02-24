24 Şubat 2020 Pazartesi08:28 - Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 08:28

İngiliz yayın organı BBC'nin Türkiye'deki medya ayağı olan BBC Türkçe'ye "Her şeyi kısıtlı şekilde yapmamız gerekiyor" diyen Fatma Çetinkaya'nın (46) evlere temizliğe gönderdiği kadınlardan komisyon alan bir organizasyonun yöneticisi olduğu, evine de 5 maaş girdiği iddia edildi.

Her fırsatta Türkiye'ye karşı algı dolu haberlerle gündeme gelen ve bir süredir "Geçinemeyenler" başlığıyla bir dizi röportaja imza atan BBC Türkçe, geçtiğimiz günlerde 4 çocuklu Erzurumlu Fatma Çetinkaya'nın görüşlerine yer verdi. Çetinkaya, konuşmasında yeni havalimanını, otoyolları, şehir hastanelerini, elektrik faturasını hedef aldı.

Çetinkaya, "Gelirimiz belli. Her şeyi kısıtlı bir şekilde yapmamız gerekir. Şu sokakta yaşayan yüzlerce insanın hemen hemen hepsi aynı" sözlerini dile getirdi. Türkiye'nin sahada ve masada verdiği mücadeleye gölge düşürmek isteyen BBC'nin çektiği kurmaca belgesel, sosyal medyada kısa süre içinde deşifre oldu. Fatma Çetinkaya'nın sitelerdeki dairelerin temizlik işini yapan kadınları çalıştırıp onlardan komisyon alan bir organizasyonun da sahibi olduğu, 3 çocuğunun maaşlı olmasının yanı sıra kocasının da inşaat şirketinde yönetici olduğu iddia edildi.

YATTA BEKÂRLIĞA VEDA PARTİSİ

Röportajda kendisini muhafazakâr bir ailenin evladı olarak tanıtan Fatma Çetinkaya'nın, kızı için bir yatta bekârlığa veda partisi düzenlediğini gösteren görüntüler de günyüzüne çıktı. Çetinkaya, lüks partinin fotoğraflarını da instagram hesabından paylaştı. Öte yandan Fatma Çetinkaya'nın öğretmen olan eniştesi Ahmet A.'nın FETÖ üyesi olmaktan cezaevine girdiği, ardından kız kardeşi Zeynep A. ve ABD'de doğan çocuğunun abla Çetinkaya'nın yanında yaşamaya başladığı iddia edildi. Çetinkaya'nın, kardeşinin yönlendirmesiyle BBC Türkçe'ye algı dolu sözler sarf ettiği ileri sürüldü.

(Sabah)