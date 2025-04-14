Gerçek ortaya çıktı! Bir yalanları daha DMM'den döndü

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Köklü liselerde öğretmenler açığa alındı, işten çıkarıldı" yönündeki iddialara ilişkin açıklamada bulundu.

'Görevden uzaklaştırma'nın suç unsuru sonucu açılan soruşturma işlemine istinaden alınan bir karar olduğu hatırlatılan açıklamada, bahse konu öğretmenlerin açığa alınması, işten çıkarılması gibi bir durumun söz konusu olmadığı belirtildi.

DMM'den yapılan açıklamada, "İddiaya konu proje okulları için görevlendirmeler; en az dört, en fazla sekiz yıl süreli olarak planlanmaktadır. Süre bitiminde yeniden değerlendirme yapılmaktadır. Bu kapsamda görev süresi dolan öğretmenler, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından 6-10 Şubat 2025 tarihinde belirlenerek ilan edilmiştir. 12 - 19 Şubat 2025 tarihlerinde de görev süresi dolan tüm öğretmen ve yöneticilere bakanlık tarafından 10 okul tercih etme hakkı verilmiştir. 8 Nisan 2025 tarihinde ise yerleştirme sonuçları açıklanmıştır" denildi.

Açıklamada ayrıca, öğretmenlerin tercihlerine bağlı atamalarının gerçekleşmemesi ve bazı okullardaki öğretmen normlarının daralması sonucu herhangi bir okula yerleşemeyenler için ise düzenlemenin şu şekilde olduğu belirtildi:

*İlgili öğretmenler yeni okullarına, il ve ilçe içerisinde tercihleri doğrultusunda branşlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarına hizmet puanı üstünlüğüne göre yerleştirilecektir.

*Bu süreçte, öğretmenlerin özlük hakları ve kariyer basamakları ile ilgili herhangi bir mağduriyetleri söz konusu değildir.