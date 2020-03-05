05 Mart 2020 Perşembe 10:06 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 10:06

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk’ün TBMM’deki odasında saldırıya uğradığı haberlerinin ardından olayın ayrıntıları ortaya çıktı. Meclis’te yaşanan vekil-vatandaş kavgasında darp raporu alan Said Dağdaş, Öztürk ve danışmanı Talha Ayçiçek’in kendisini odaya kilitleyip dövdüklerini söyledi.

Öztürk’ün kendisiyle tehditkar bir üslupla konuşup saldırdığını iddia ettiği Dağdaş, haberlerin aksine Öztürk’ün kendisine saldırdığını, o esnada içeri giren danışmanına da kapıyı kapatması yönünde emir verdiğini anlattı. Yeni Şafak'ın haberine göre, Dağdaş ifadesinde “İkisi birden üzerime çullandı. Beni sürekli yumruklamak tekmelemek ve ezmek suretiyle ağır darbeler indirerek darp ettiler. Ağır biçimde yaraladılar. Can havliyle polisi aramak için telefonuma yeltendim, engel oldular. Daha sonra kapıyı açtılar, danışman odasına geçtim. Orada da saldırdılar. Burnum ve sol kulağım kanadı. Başımdan yaralandım. Kimseye hakaret etmedim. Darp etmedim” dedi. Dağdaş’ın darp raporunda kolu, kafası ve kulağına darbe aldığı bilgileri yer aldı.