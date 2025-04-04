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Sokak eylemlerine organize destek! Ünlülere WhatsApp grubu üzerinden baskı

İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasından sonra yaşanan izinsiz sokak gösterileriyle ilgili soruşturmada önemli detaylar ortaya çıktı. Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu ile yapımcı Fatih Aksoy'un kızı Direnç Aksoy'un 'Oyuncu Sendikası' adlı WhatsApp grubu kurarak sokak eylemlerini organize ettikleri, çağrıya uymayanlar üzerinde baskı kurdukları belirlendi.

Akşam Gazetesi4 Nisan 2025 Cuma 08:23 - Güncelleme:
Sokak eylemlerine organize destek! Ünlülere WhatsApp grubu üzerinden baskı
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk'tan tutuklanmasından sonra yaşanan izinsiz sokak gösterileriyle ilgili soruşturmada önemli detaylara ulaşıldı. Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu ile yapımcı Fatih Aksoy'un kızı Direnç Aksoy'un 'Oyuncu Sendikası' adlı WhatsApp grubu kurarak sokak eylemlerini organize ettikleri saptandı. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, organizatörlerin; WhatsApp grubundaki yaklaşık 170 kişiyi kışkırtarak eylemlere katılmalarını sağladıkları, çok takipçili hesaplar üzerinden gençlere yönelik paylaşımlar yaptırdıkları, sokak eylemlerine katılmayanlar ve boykot çağrısına uymayanlar üzerinde baskı kurdukları anlaşıldı.

Cem Yiğit Üzümoğlu

Eylem ve boykotlara katılmayanların yeni projelerden ya da yer aldıkları yapımlardan dışlanmaktan korktukları için grubun bildirilerine imza attıkları veya katılım gösterdikleri öne sürüldü. Bu baskından rahatsız olan bazı isimler, WhatsApp yazışmalarını kayıt altına alarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Soruşturma kapsamında şüphelilerin sosyal medyadaki boykot çağrılarını da yönlendirdikleri belirlendi. 16 kişi hakkında yakalama kararı çıktı; aralarında Üzümoğlu'nun da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Cem Yiğit Üzümoğlu ve doktor Enes Özel'in de aralarında bulunduğu 11 kişi, yurtdışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü ile serbest bırakıldı.

FİNANSÖR DİRENÇ AKSOY

Organizasyonları Direnç Aksoy'un finanse ettiği, sanat dünyası ve oyuncu camiasını provoke eden şahısların, yolsuzluk operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerle bağlantıları ve menfaat birliktelikleri olduğu kaydedildi.

Direnç Aksoy

Aksoy'un babasına ait 'MED Yapım'da koordinatör olduğu öğrenildi.

Boykot soruşturmasında yeni detay

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