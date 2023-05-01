Gerçekleri ifşa eden pankarttan rahatsız olan Canan Kaftancıoğlu ülkücü gençleri tehdit etti

Sözde Ermeni Soykırımını savunmasıyla ve "Devlet katil değil seri katil" tweetleriyle bilinen Kaftancıoğlu ülkücü gençleri tehdit edince tartışma büyüdü ve gençlerin HDP/PKK işbirliği nedeniyle hazırladıkları pankartı çok daha geniş kitlelere ulaştı.

Seçime günler kala, Ümraniye Ülkü Ocakları binasından karşı binaya HDP işbirliği ile öne çıkan CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik bir tepki pankartı asıldı.

Kılıçdaroğlu ve Selahattin Demirtaş'ın yüzlerinin birleştirildiği pankartta "Dikkat attığın her oy Mehmetçiğe kurşun olmasın", diğer pankartta da Akşener ile HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın yüzü birleştirilerek, "Bazıları iki yüzlüdür" yazıldı.

"SON KEZ UYARIYORUM"

Olaya sosyal medya hesabından tepki göstermek isterken tehditler savuran CHP'li Canan Kaftancıoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Son kez uyarıyorum! İftiralarınıza devam ederseniz eğer ne yapacağımızı çok iyi biliyorum"