İSTANBUL 26°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8568
  • EURO
    7,6797
  • ALTIN
    386.492
  • BIST100
    114551
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Gercüş'te nesli tükenmekte olan alaca sansar görüldü
Güncel

Gercüş'te nesli tükenmekte olan alaca sansar görüldü

Batman'ın Gercüş ilçesinde nesli tükenmekte olan alaca sansar görüntülendi.

DHA26 Haziran 2020 Cuma 17:00 - Güncelleme: 26 Haziran 2020 Cuma 17:00
ABONE OL

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) dünyada nesli tükenme riski yüksek olan türleri sınıflandırdığı 'Kırmızı Liste' kategorisinde yer alan alaca sansar, Gercüş ilçesinde tarlasında çalışırken Aziz Doğmuş tarafından görüntülendi. Alaca sansarı görünce cep telefonu kamarasıyla kaydettiğini anlatan Doğmuş, "Alaca sansarı tarlada çalışırken çukurun içinde bulduğumda bitkin haldeydi. Onu oradan alıp kutuya yerleştirip, beslemeye başladık. Bir süre sonra da Kırkat Göleti civarında doğaya saldım" dedi.

Merdan Yanardağ'dan skandal ifadeler: Abdülhamid Han'a hakaretler savurdu

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.