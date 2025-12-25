İSTANBUL 13°C / 7°C
  Gereği yapıldı! Çocuk istismarcısı şehir merkezinde yakalandı
Güncel

Gereği yapıldı! Çocuk istismarcısı şehir merkezinde yakalandı

Rize'de ‘Çocuğun cinsel istismarı' suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarmanın titiz çalışmasıyla il merkezinde yakalanarak cezaevine gönderildi.

25 Aralık 2025 Perşembe 22:47
Gereği yapıldı! Çocuk istismarcısı şehir merkezinde yakalandı
Rize İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. (48) isimli şahıs il merkezinde yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.K., buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Rize Kalkandere L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

