Gereği yapıldı! Çocuk istismarcısı şehir merkezinde yakalandı

Rize İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. (48) isimli şahıs il merkezinde yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.K., buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Rize Kalkandere L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.