'Gerekenleri biz yapacağız'

Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis’in 27. Dönem Üçüncü Yasama Yılı’nın açılışı dolayısıyla TBMM Genel Kurulunda, milletvekillerine hitap etti. Erdoğan Türkiye’yi sınırları cetvelle çizilmiş, bağımsızlığıbahşedilmiş, müesseseleri suni olarak kurulmuş; medeniyet müktesebatı, tarihi, kültürü, hedefleri olmayan toplumlar ve devletçiklerle karıştıranlar olduğunu belirterek “Ülkemizin ve milletimizin kadim geçmişini ve bugünkü gücünü anlamayanlara, bu gerçekleri her fırsatta hatırlatmanın görevimiz olduğuna inanıyorum” dedi. Erdoğan ‘Önce milletim, önce memleketim’ demeyen hiç kimsenin bu kutlu kurumun çatısı altında yer almaya hakkı olmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

ORTAK PAYDA DAVETİ

“Türkiye’nin en büyük gücü, milletiyle ve onu temsil eden kurumlarıyla sergilediği birliktir, beraberliktir, dayanışmadır. İşte bunun için terörle ve şiddetle arasına mesafe koyan tüm kesimleri, milli meselelerde aynı ortak paydada buluşmaya davet ediyoruz. Bu hissiyatla hareket eden herkesle ülkemizin, bölgemizin ve dünyanın tüm meselelerini konuşmaya, görüşmeye, birlikte hareket etmeye hazırız. Milletimizin ve onların temsilcileri olan siz milletvekillerinin sesine hiçbir zaman kulağımızı ve yüreğimizi kapatmadık, kapatmayacağız. Yeter ki siyasi konulardaki rekabetimizi ve farklılıklarımızı, ülkemize ve milletimize karşı olan sorumluluklarımızın önüne geçirmeyelim. İnşallah önümüzdeki yasama dönemi, Meclis çatısı altında bu yönde örnek bir işbirliği sergileyeceğimiz bir devir olarak tarihe geçecektir.”Suriyeli mülteciler ve Fırat’ın doğusunda kurulacak güvenli bölge konularına da değinen Erdoğan şunları söyledi: “Suriye’ye sırtımızı dönemeyeceğimiz gibi Asya coğrafyasının hiçbir köşesine bigane kalamayız. Sınırlarımız dışındaki hiçbir faaliyetimiz işgal, istismar amaçlı değildir. Akdeniz’in Ege’nin Karadeniz’in her karşısındaki gelişme bizi doğrudan ilgilendirir. Kendi güvenliğimiz, huzurumuz ve refahımız adına neyin peşindeysek, yakındaki ve uzaktaki tüm dostlarımız için de aynı mücadeleyi veriyoruz. Birileri sınırlarından binlerce kilometre öteye kaynakları sömürmek, bu uğurda gerekirse terör örgütlerini, canileri, diktatörleri desteklemek için gidiyor olabilir. Biz ise çevremize sadece yaşatmak, yardım etmek ve imkan varsa birlikte kazanmak anlayışıyla bakıyoruz. İnsan merkezli bu anlayışın elbette bir bedeli var. Ne bedel ödersek ödeyelim, Türk milletini diğerlerinden ayıran bu insani duruşumuzdan hiçbir zaman vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz.

BAŞKASINA TERKEDEMEYİZ

Suriyeli kardeşlerimize gönlümüzün ve sınırlarımızın kapılarını açtık. Milyonlarca insan savaştan kurtulmak için Türkiye’ye geldiğinde dahi sınırları kapatmayı düşünmedik. Bize düşen sığınmacıların kendi topraklarına dönmeleri için güvenli iklimi oluşturmaktır. Türkiye, kendi güvenliğini ve kardeşlerinin geleceğini, bölgede hesabı olan güçlerin keyfine terk edecek değildir. Birileri terör ve sığınmacı yükünü üzerimize yükleyerek Türkiye’ye diz çöktürmeye çalışıyor. Türkiye masa başında yazılan senaryoların taşeronluğunu yapacak bir ülke midir? Türkiye dayatmaya rıza göstermez. Biz bu dayatmaya senaryoya rıza göstermeyiz. İstiklal ve onurumuzdan taviz vermeyiz. Türkiye’yi terör örgütünün tasfiyesi için yıllardır oyalayanların bizzat yüzlerine artık bu oyunun sonunun geldiğini söyledik. Türkiye’nin kaybedecek tek günü yok. Kendi yolumuzda devam etmekten başka çaremiz kalmadı. 30 km. derinliğindeki güvenli bölgede 2 milyon kişiyi iskan ettirmeyi planlıyoruz.

YOLUMUZU AÇMAYA BAŞLADIK

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları kararlılığımızın somut birer tezahürüdür.Suriye’de kurulacak köyle ve ilçelerle ilgili ön çalışmaları yaptık, yerleri tespit ettik, maliyetleri çıkardık. Bölgeyi terör örgütünün işgalinden kurtarır kurtarmaz, uluslararası toplumdan alacağımız destekle işe başlayacağız. Birlikte çalışma imkanlarını zorlarız ama mümkün değilse kendi yolumuzu açarız. Nitekim şu anda açmaya başladık.”