'Gerekenleri biz yapacağız'

Suriye'nin Halep kentine bağlı Çobanbey bölgesinde bulunan Suriye Türkmen Meclisi, yaptığı yazılı açıklama ile CHP’nin İstanbul’da düzenlediği, muhaliflerin davet edilmediği ancak terör örgüttü PKK/YPG bağlantıları kişilerin çağrıldığı Uluslararası Suriye konferansı’na sert tepki gösterdi. Suriye Türkmen Meclisi adına yapılan yazılı açıklamada, konferansı kaygıyla takip ettikleri belirtilerek, “Öncelikle şunu ifade etmek isteriz ki; Suriye’ye dair çözüm arayışı iddiasındaki bir organizasyona Suriye Türkmenlerinin yegâne meşru temsilcisi olan Suriye Türkmen Meclisi’nin davet edilmemesi manidardır. Diğer taraftan Katil Esad rejiminin temsilcileri ile bölücü terör örgütü PKK/YPG muhiplerinin davet edilmeleri ve konuşturulmaları ise ciddi bir aymazlık örneği olmuştur” denildi. Esad rejimi ve ABD bağlantılı terör örgütlerinin bölgede cirit attığı vurgulanan açıklamada, “PKK’yı büyütüp besleyen ve bu coğrafyanın başına bela eden, halihazırda mücadele ettiğimiz Esad rejimidir. Bugün de Suriye’nin çeşitli bölgelerinde Esad rejimi ile ABD koruması altındaki PKK/YPG el ele kolkola işbirliğine devam etmektedir.

PKK/PYD’Yİ ANMAMASI HAZİN

Öte yandan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun açılış konuşmasında Suriye’deki terörü ‘El-Kaide ve türevi terör örgütleri’ sözleriyle tasvir etmesi ve PKK/YPG’den bahsetmemesi ise hazindir. Bu durum bizlere maalesef Kılıçdaroğlu’nun geçmişte sarf ettiği ‘YPG terör örgütü değildir, kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur’ sözünün hala arkasında olduğunu düşündürmektedir” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada CHP’nin terörü meşrulaştırmak istediği belirtilerek, “Bugün geldiğimiz noktada Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisi olarak gördüğümüz, anti-emperyalist çizgide bulunduğunu sandığımız CHP’nin maalesef emperyalist bir projenin maşası olan PKK/YPG’nin meşrulaştırılması misyonunu üstlendiğini üzülerek görüyoruz” ifadeleri de yer aldı.

50+1 için teklif getirilmesi muhalefetin işidir

Başkan Erdoğan, TBMM Tören Salonu’nda düzenlenen yasama yılı açılış resepsiyonunda gazetecilerin sorularını cevapladı.

CİDDİYETE YAKIŞMAZ: (Cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 50 artı 1’in düşürülmesi tartışmaları) “AK Parti olarak bu öneriyi Meclise getirir misiniz, yoksa hiç mi gündeminize almazsınız?” sorusu üzerine Erdoğan, “Mevcut durumu Meclise getiren biziz, onu halkımıza götüren de biziz. Halkımızın büyük bir çoğunluğuyla bu onaylandığına göre, şimdi bunu tekrar revize edip gündeme getirmek siyasetçi ciddiyetiyle yakışmaz. Böyle bir şey olacaksa bu bizim değil, adı üzerinde muhalefetin yapacağı bir iştir, bizim işimiz değil” dedi.

MECLİS’TE TARTIŞILIR: “40 artı 1’e ihtiyacımız yok, biz 50 artı 1’i her koşulda alırız mı diyorsunuz?” sorusunu Erdoğan, “Hayır, böyle bir sorgulamaya da girmem, yani böyle bir teklif kimden geliyor? Medyadan geliyorsa o ayrı bir konu ama bu iş parlamentonun işidir. Parlamentoda da bu işlerle ilgilenen kimdir, muhalefettir. Muhalefet böyle bir teklifi getirir, orada bu tartışılır. Bunu sürekli olarak böyle ayağa düşürmenin doğru olduğuna inanmıyorum. Çünkü milletimiz de politikacıdan ciddiyet istiyor. Dolayısıyla bu ciddiyeti aynen sürdürmemiz lazım. 2023 seçimlerine daha ciddi bir zaman var” diye yanıtladı. Erdoğan, “Peki muhalefetten gelirse destek verir misiniz?” sorusuna ise “Muhalefetten ne gelirse gelsin hepsini değerlendirmeye, tartışmaya açığız, hazırız” karşılığını verdi.

AYNI YERDEYİZ: Fırat’ın doğusuna yönelik verdiği mesajlar hatırlatılarak “Güvenli bölge konusu var, iki haftalık süre tanımıştınız. Bugün ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ dediniz, yani operasyon kapıda mı?” sorusu üzerine Erdoğan, “Aynı yerdeyim, bir gece ansızın gelebiliriz” ifadesini kullandı.

KABİNEDE REVİZYON YOK: Kabine revizyonuyla ilgili bir soruya yanıt veren Erdoğan, “Şu an için böyle bir şey yok” dedi.

Harekata hazırız bunun şakası yok

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Meclis resepsiyonunda Fırat’ın doğusuna yönelik operasyon konusunda soruları yanıtladı. Akar, “Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri, talimatları var, bize verdiği sınırlar var. O sınırlar dahilinde yakinen takip ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin morali motivasyonu yüksek. Harekata hazırız, bu işin şakası yok” diye konuştu. Akar, sözlerine şöyle devam etti: “Ama bizim istediğimiz, NATO içindeki ortaklık ruhuna uygun, hep birlikte hep beraber, bizim istediklerimiz tamamen insani. İnsanlar rahat ve huzur içinde, güven içinde evlerine, topraklarına dönsünler. Bunu yapabilmek için ne lazım? Oradaki teröristlerin çıkması lazım. Oradaki tahkimatın tahribi lazım. Bizim bunu devreye ile görmemiz lazım.” Fırat’ın doğusunda yaşanan gelişmelere de değinen Akar, “İHA’lar uçuyor. Helikopterler, F-16’lar uçuyor. Bunlarla keşiflerimizi yapıyoruz. Ancak bizim ilave taleplerimiz var. İşin hızlanması, sonuca gitmesi lazım. Vakit kaybediyoruz, vakit kaybetmemiz lazım” dedi. Akar, “Bir an önce teröristler çıksın, bir an önce tahkimat tahrip olsun, bir an önce ağır silahlar toplansın” uyarısında bulundu.