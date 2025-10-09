İSTANBUL 17°C / 12°C
Güncel

Gerger'deki deprem konutlarında sona gelindi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen Adıyaman'ın Gerger ilçesinde yapımı süren 228 konutta sona yaklaşıldı.

AA9 Ekim 2025 Perşembe 12:17 - Güncelleme:
Gerger'deki deprem konutlarında sona gelindi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Karatepe bölgesinde afetzedeler için başlatılan proje kapsamında yapılan 228 konutta sona gelindi.

Konut alanında ayrıca cami, çarşı ve çeşitli sosyal donatı alanları da yer alıyor.

İnşaat Mühendisi Yunus Emre Dilber AA muhabirine, çalışmaların son aşamaya geldiğini belirterek "Konutlarda sona yaklaştık artık, sadece küçük ince işlerimiz kaldı. Önümüzdeki bir ay içinde hak sahipleri evlerine geçmiş olacak." dedi.

