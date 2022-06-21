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Geri dönüşüm aracında çıkan yangın korkuttu

Kars'ta karton ve kağıt toplanan geri dönüşüm aracında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

AA21 Haziran 2022 Salı 01:22 - Güncelleme:
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Mehmet Nuri Ataysınlar idaresindeki 27 AJE 430 plakalı karton ve kağıt yüklü geri dönüşüm aracı, Ali Gaffar Okkan Bulvarı üzerinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev almaya başladı.

Sürücü, durumu fark edince aracı, akaryakıt istasyonunda bulunan yıkama bölümüne götürmeye çalıştı. Yangının aracı sarmasıyla Ataysınlar, kamyoneti yolun ortasında bırakarak yangına müdahale etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince yol trafiğe kapatılırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Sürücü Ataysınlar, yangını erken fark ettiğini ve araçta inerek söndürmeye çalıştığını ifade etti.

İtfaiye ekipleri yolu temizledikten sonra Ali Gaffar Okkan Bulvarı tekrar ulaşıma açıldı.

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