Geri dönüşüm malzemelerinden hazırlanan kütüphane öğrencilere çevre bilinci aşılıyor

Öğrencilerin çevre bilinci kazanması amacıyla hazırlanan proje kapsamında bir süre önce çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmayla kütüphane güzel bir görünüme kavuşurken, diğer yandan da öğrenciler temiz çevre, yeşil enerji, su tasarrufu, geri dönüşüm ve sıfır atık bilinciyle yetişiyor.



- "SON ZAMANLARDA KAYNAKLARIN TÜKENEBİLDİĞİNİ GÖRDÜK"

Okul Müdürü Mustafa Oğuz Çevik, AA muhabirine, okulda eğitim gören 631 öğrenci ile israfa savaş açtıklarını söyledi.

Çevreye duyarlı, doğayı kirletmeyen ve doğayı koruyan bireyler yetiştirmek için çaba harcadıklarını ifade eden Çevik, sıfır atık çalışmaları kapsamında öğrencilerin çevreye olan ilgilerinin ve duyarlılıklarının da arttığını kaydetti.

Kütüphanedeki malzemelerin büyük bir bölümünü geri dönüşüm malzemelerinden elde ettiklerini anlatan Çevik, "Kullanılmayan elektrik rulolarını öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimizin yardımıyla kütüphanemizde masa olarak kullanmaya başladık. Manavlarda bulunan meyve, sebze kasalarından zeka oyunları treni yaptık. Atıl durumda bulunan araba lastiklerinden, sehpalar yaptık. Onları çocuklarımız zeka oyunlarını oynarken kullanıyorlar. Okulda çıkan ahşap atıklardan zeka oyunlarımızın tekerleklerini yaptık. Sonra onlardan çerçeveler oluşturduk. Onları Atatürk resimleriyle kütüphanemizde sergilemekteyiz." diye konuştu.

Dünyadaki kaynakların artık bilinçli tüketilmesi gerektiğini dile getiren Çevik, şöyle devam etti:

"Biz 7 yaşındaki çocuğumuza doğanın ne kadar önemli olduğunu, çevrenin ne kadar önemli olduğunu, kaynakların tüketilebildiğini öğrettiğimiz ölçüde dünyamızın ömrü uzayacak, insanların yaşam kalitesinin artacağını düşündük. Bu sebeple de çocuklar yaparak, yaşayarak bunun farkına varsınlar istedik. Çocuklara biz direkt bilgiyi vermek yerine fark etmelerini sağladık. Şu an bizim bütün öğrencilerimizde bu konuyla ilgili bir duyarlılık oluştu. Okul bahçemizde bulunan konteynerlerimize belli aralıklarla evlerinde biriktirdikleri atıkları getirir seviyeye geldik."

Önceki yıllarda okul çevresinde ve bahçesinde bulunan çöp olarak değerlendirilen pet şişeleri artık göremediklerini dile getiren Çevik, öğrencilerin artık bunları geri dönüşüme nasıl kazandıracağını bildiğini söyledi.

- "DOĞAYI KİRLETMEMİZ GEREKTİĞİNİ ÖĞRENDİK"

Üçüncü sınıf öğrencilerinden Beren Korkmaz ise okulda yaptıkları çalışmalar ile doğanın önemini çok iyi anladığını belirtti.

Korkmaz, geri dönüşümün doğayı temiz tutmak, doğayı korumak anlamına geldiğini ifade ederek, şöyle konuştu:



"Biz okulda serbest etkinliklerimizde öğretmenimizle birlikte atık materyalleri yaptık. Pet şişelerimizin içine boncukları koyduk, süsledik. Başka bir pet şişeyi süsleyip kalem kutumuzu yaptık. Şişelerin kapaklarından oyuncak ya da anahtarlık yaptık. Evde kullanmadığımız malzemelerden oyuncak yaptık. Biz bunları geri dönüşüm için yaptık. Biz bu proje ile doğayı kirletmemizi, bunların dönüştürülmesi gerektiğini, bunları dönüştürüp çok güzel şeyler yapabileceğimizi anladık."

