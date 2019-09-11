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Geri geri giderek polisten kaçan otomobil kazaya sebep oldu

BEŞİKTAŞ'ta, sivil asayiş ekiplerinin şüphe üzerine durdurmak istediği otomobil, polisten kaçmak için otoyolda geri geri seyrederken bir taksinin arkadan çarpması sonucu durdu. Takside bulunan bir yolcunun yaralanmasına neden olan sürücü, bu kez de yaya olarak kaçmak isterken polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

  • DHA
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Büyükdere Caddesi, Sarıyer istikametinde seyreden sivil asayiş ekipleri, aynı istikamette seyreden 34 UM 1747 plakalı otomobilden şüphelenerek durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan sürücü Muhammet Yıldırım, polis ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen kaçarak, yoluna devam etti. Maslak mevkiine gelindiğinde ani fren yaparak otomobilini durduran Yıldırım, polisten kurtulmak için yolda geri geri gitmeye başladı. Geri geri giden otomobil fazla uzaklaşamadan, Sarıyer istikametinde seyreden 34 TJP 29 plakalı taksinin otomobile arkadan çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. Taksi sürücüsü Tahsin Bozkurt kazayı yara almadan atlatırken, yan koltukta oturan yolcu Mustafa Çınar ise yaralandı. Polisten kaçmak için geri geri giderken kazaya sebep olan sürücü Yıldırım, kazanın ardından otomobilinden inerek, bu kez de yaya olarak kaçmayı denedi. 
 
Sürücü ile polis ekipleri arasında başlayan kovalamaca kısa sürdü, asayiş ekipleri şüpheli sürücüyü kıskıvrak yakaladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, çok sayıda polis ekibi de olay yerine geldi. Dur ihtarına uymayarak polisten kaçan, trafikte can güvenliğini hiçe sayarak geri geri seyreden ve yaralanmalı kazaya neden olan şüpheli gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Polisten kaçan otomobile arkadan çarpan taksinin yaralı yolcusu, 112 Acil Servis ekiplerince ambulansa taşınarak, hastaneye ulaştırıldı. Taksi sürücüsünün ise olay yerinde bilgisine başvuruldu. Kaza yapan otomobiller çekici ile çekilip yolun temizlenmesinin ardından, Büyükdere Caddesi'nde trafik normal seyrine döndü. Şüpheli Muhammet Yıldırım'ın polis merkezindeki işlemleri sürüyor.

Sınırın karşı tarafında ABD´nin ikiyüzlülüğünü gözler önüne seren görüntü

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