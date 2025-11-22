İSTANBUL 22°C / 14°C
Güncel

Geri gönderme merkezinden güvenli transfer: 300 düzensiz göçmen ülkesine gönderildi

Van Geri Gönderme Merkezi'nde bulunan 300 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, jandarma ve komandoların sıkı güvenlik önlemleri eşliğinde ülkelerine gönderildi.

22 Kasım 2025 Cumartesi 20:17
Geri gönderme merkezinden güvenli transfer: 300 düzensiz göçmen ülkesine gönderildi
ABONE OL

Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma ve komandoların sıkı güvenlik önlemleri eşliğinde Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler Van Ferit Melen Havalimanı'na sevk edildi. Burada, Afganistan Hava Yolları'na ait uçaklarla ülkelerine gönderilmek üzere hazırlıkları tamamlanan göçmenler, güvenli bir şekilde sınır dışı edildi. Düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemleri, ilgili kurumların koordinasyonu ve iş birliğiyle titizlikle gerçekleştirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu süreçte hem güvenlik hem de düzenin sağlanması için yoğun çaba harcadı. Van İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, göçmenlerin yasal prosedürler çerçevesinde ve insan haklarına saygılı bir biçimde ülkelerine dönüşlerinin sağlandığını belirtti.

