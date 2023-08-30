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Geri itilen 62 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 62 düzensiz göçmen kurtarıldı.

AA30 Ağustos 2023 Çarşamba 13:55 - Güncelleme:
Geri itilen 62 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik helikopteri ve botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 36 düzensiz göçmeni kurtardı.

Didim ilçesi açıklarında da Yunanistan unsurlarınca itildiği belirlenen, lastik bottaki 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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