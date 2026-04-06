Geri manevra faciaya dönüştü: Önce solladı, sonra geri dönüp çarptı

Kaza, 14 Mart'ta Canik ilçesi Teknepınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A., idaresindeki otomobil, ile seyir halindeyken bir aracı solladıktan sonra karşı yönden gelen 16 yaşındaki Ö.M. idaresindeki motosikletin yanından geçip daha sonra geri dönüp motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Ö.M., ayağından yaralandı. Polis tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Otomobil sürücüsünün bir aracı solladıktan sonra dönüş yaparak motosiklete çarpma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yaralanan sürücü Ö.M. ile motosiklette yolcu olarak bulunan 16 yaşındaki akrabası B.M., sürücünün kasıtlı olarak motosiklete çarptığını öne sürerek serbest bırakılmasına tepki gösterdi.