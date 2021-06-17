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Geri manevra yaptığı traktörüyle dereye yuvarlanana 51 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Antalya'da geni manevra yaptığı traktörüyle dereye yuvarlanan Hüseyin Elgün (51), hayatını kaybetti.

DHA17 Haziran 2021 Perşembe 11:59 - Güncelleme: 17 Haziran 2021 Perşembe 11:59
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Serik ilçesi Yukarıkocayatak Mahallesi'nde saat 06.30 sıralarında, evli ve 2 çocuk babası Hüseyin Elgün, 3 dekarlık serasında çalışırken, traktörüyle geri manevra yapmak istedi. Manevra için seranın dışına çıkan Elgün'ün traktörü. yakından geçen dereye yuvarlandı. Ters dönen traktörün altında kalan Elgün, sudan çıkamadı. Yanında çalışan işçilerin durumu fark edip haber verdiği mahalle muhtarı Mehmet Ün, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dereye inen ekipler Hüseyin Elgün'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Traktörün altından çıkarılan Elgün'ün cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Hüseyin Elgün'ün seradaki işini bitirip birkaç gün içinde Diyarbakır'da polis memuru olarak görev yapan oğlunun yanına gitmeyi planladığı belirtildi.

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