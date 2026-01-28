Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesapları üzerinden "Bu yolun sonu, Türkiye'nin ulaştığı yeni bir zirveye çıkıyor" ve "Geri sayımı başlattık" ifadelerinin yer aldığı ve TürkiyeHızlanıyor etiketinin kullanıldığı kısa videolar paylaştı. Geri sayım saati ve kum saati emojilerinin eşlik ettiği paylaşımlarda, özellikle 30 Ocak Cuma günü saat 14.00 vurgusu dikkati çekti.

BAKAN URALOĞLU'NDAN HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM

Bakan Uraloğlu'nun paylaşımında yer alan görüntülerde, Türkiye'nin son yıllarda ulaştırma ve altyapı projelerinde katettiği mesafeye atıfta bulunulurken, "Cuma 14.00" ifadesi merak uyandırdı.

GÖZLER CUMA GÜNÜNE ÇEVRİLDİ

Daha önce Türksat 6A, milli hızlı tren projeleri ve dev karayolu yatırımları öncesinde de benzer iletişim stratejileri izleyen Bakanlık, duyurunun içeriğine dair henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Sektör temsilcileri ve vatandaşlar, Türkiye'nin ulaştırma ve haberleşme vizyonuna yeni bir ivme kazandırması beklenen açıklama için cuma günü saat 14.00'e kilitlendi.

Bakan Uraloğlu, paylaşımlarında "Bu menzilin varışı Türkiye'nin ulaştığı yeni bir şahlanış noktasına açılıyor; heyecan dorukta, geri sayım sürüyor. Yollarla kenetlenen gönüller, yatırımlarla şahlanan Türkiye. Hayırlı, uğurlu olsun. 30 Ocak Cuma 14.00" ifadelerini kullandı.