22 Aralık 2025 Pazartesi
  Güncel
  • Geri sayım başladı! Hatay'da afet konutları yükseliyor
Güncel

Geri sayım başladı! Hatay'da afet konutları yükseliyor

Antakya ve Reyhanlı ilçelerinde yapımı devam eden kırsal afet konutlarındaki çalışmalarda sona gelinde.

22 Aralık 2025 Pazartesi 15:12
Geri sayım başladı! Hatay'da afet konutları yükseliyor
ABONE OL

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Antakya ve Reyhanlı ilçelerinde yapımı devam eden kırsal afet konutlarındaki çalışmaları yerinde inceleyerek vatandaşlar için güvenli ve modern yaşam alanları oluşturulduğunu söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da asrın felaketinin izleri silinerek vatandaşlar yuva sahibi olmaya devam ediyor. Kent merkezleri adeta yeniden inşa edilirken, depremde hasar gören kırsal yerleşim yerlerinde de kırsal afet konutları inşa edildi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı; Antakya ilçesi ve Reyhanlı ilçesinde yapımı devam eden kırsal afet konutlarını yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Masatlı, vatandaşlar için güvenli ve modern yaşam alanları oluşturulduğunu ifade etti. Madenboyu Mahallesi ve Melekli Mahallesi kırsal afet konutları 121 konuttan ve Tayfur Sökmen Mahallesi ile Varışlı Mahallesi kırsal afet konutları 174 konuttan oluşuyor.

