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Geri sayım başladı! İstanbul'a kar geliyor

İstanbul'da Salı akşamından itibaren hava sıcaklığının düşmesinin, Çarşamba ve Perşembe günlerinde ise kar yağışının beklendiği açıklandı.

IHA3 Şubat 2025 Pazartesi 11:49 - Güncelleme:
Geri sayım başladı! İstanbul'a kar geliyor
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AKOM, Salı akşamından itibaren sıcaklıklar düşeceğini, Çarşamba ve Perşembe günleri kar yağışı beklendiğini duyurdu. AKOM'un haftalık hava tahmin raporuna göre, Sibirya kökenli soğuk hava dalgası İstanbul'u etkisi altına alıyor. Salı akşamından itibaren sıcaklığın düşmesi, Çarşamba ve Perşembe günleri kar yağışı bekleniyor. 3 Şubat Pazartesi gününe 7 derece civarında başlayan sıcaklıklar, öğle saatlerinde 12 dereceye kadar yükselecek. Ancak akşam ve gece saatlerinde yeniden düşüş yaşayarak 8 derece seviyelerine inecek. Gün içinde rüzgarın lodostan orta kuvvette esmesi, akşam saatlerinde ise sert poyrazın etkili olması bekleniyor. Bağıl nem oranı yüzde 65-90 aralığında seyrederken, yağış miktarının 2 ila 5 kilogram arasında olacağı tahmin ediliyor.

VATANDAŞLARA UYARI: BUZ VE DON TEHLİKESİ

AKOM'un meteorolojik değerlendirmesine göre, İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bir bölümü Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisine giriyor. 4 Şubat akşam saatlerinden itibaren sıcaklıkların 6-8 derece düşeceği ve kış şartlarının etkisini artıracağı belirtiliyor. Çarşamba ve Perşembe günlerinde ise İstanbul'da karla karışık yağmur ve kar yağışı ihtimali bulunuyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar, mevsim normallerinin 4-6 derece altına düşerek 1-3 derece arasında seyredecek. Yüksek kesimlerde don ve buzlanma olaylarının yaşanabileceği uyarısında bulunulurken, sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

İSTANBUL'DA BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE 52,8

Raporda ayrıca İstanbul'un su kaynaklarına ilişkin güncel bilgiler de paylaşıldı. Barajların doluluk oranı yüzde 52,8 olarak ölçülürken, deniz suyu sıcaklığı ise 11 derece olarak kaydedildi. Vatandaşların hava koşullarına karşı tedbirli olmaları, özellikle Çarşamba ve Perşembe günleri beklenen kar yağışı ve buzlanmaya karşı hazırlıklı olmaları öneriliyor.

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