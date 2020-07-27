Geri sayım başladı: Oruç Reis yeni görevine hazırlanıyor

DHA 27 Temmuz 2020 Pazartesi 12:31 - Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 12:31

Antalya açıklarında demirleyen Oruç Reis gemisinde bu sabah hareketlilik yaşandı. Vinç yardımıyla yük bindirilen geminin, Doğu Akdeniz'de sismik araştırma faaliyetlerine başlaması bekleniyor.

Doğu Akdeniz'de sismik araştırma faaliyetinde bulunacak olan Oruç Reis, yeni görevine hazırlanıyor. Daha önce Karadeniz ve Marmara'da sismik araştırma faaliyetlerinde bulunan Oruç Reis, o tarihten bu yana Akdeniz'de faaliyetlerini sürdürüyor. Antalya Limanı mendirek sahası dışındaki rıhtıma bir süre önce demirleyen sismik arama gemisinin, Doğu Akdeniz'de yeni bir sismik araştırma faaliyetine başlaması bekleniyor. Oruç Reis gemisine bugün sabah saatlerinde vinç yardımıyla yük bindirildi.

86 metre uzunluğunda ve 23 metre genişliğindeki Oruç Reis'te 55 personel görev yapıyor. Sismik araştırma gemisi Oruç Reis, görev verilmesi halinde Akdeniz'de özellikle Meis Adası güneyinde denizde petrol, gaz sondajı yapmasının yanı sıra, deniz tabanında kıymetli maden araması yapabilecek.