Geri sayım başladı! Türkiye ile Yunanistan arasında inşa edilecek

İpsala ve Kipi sınır kapıları arasında bulunan 1958 yılı yapımı köprüde artan taşıt trafiği nedeniyle ulaşımın aksaması üzerine Türkiye ile Yunanistan 2004 yılında sınır kapıları arasında ikinci bir köprü yapmaya karar verdi.

2014 yılında da iki ülke arasında köprünün yeri ve konumunun belirlendiği bir protokol imzalandı.

Gelecek yıl yapımına başlanması beklenen köprünün çift gidiş geliş şeklinde 4 şerit olarak yapılması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı kapsamında resmi ziyarette bulunduğu Yunanistan'da Başbakan Kiryakos Miçotakis ile görüşmesi sırasında da gündeme gelen projenin öneminin vurgulandığı belirtilmişti.

- MEVCUT KÖPRÜ YETERSİZ

İki sınır kapısı arasındaki mevcut köprü, artan trafik nedeniyle yetersiz kalıyor. İki tır aynı anda köprüden geçemediği için özellikle lojistik firmaları zaman kaybı yaşıyor.

İpsala Sınır Kapısı'ndan Kipi Sınır Kapısı'na 1,5 kilometre mesafede yapılması planlanan köprülü ikinci kara yolu hem yolcu geçişi hem de yük taşımacılığını hızlandıracak.

Fransa'ya yük taşıyan tır sürücüsü Sinan Karlıtepe, AA muhabirine, İpsala ve Kipi sınır kapıları arasındaki köprünün yetersizliği nedeniyle tır sürücülerinin çok zaman kaybettiğini söyledi.

Yeni köprünün lojistik sektörüne hız kazandıracağını ifade eden Karlıtepe, "Planlanan köprü geliş-gidiş olacağı için yoğunluğumuz azalacak. Yoğunluğumuz azaldığından geçişlerimiz daha rahat olacak. Sınır kapılarında bekleme süremiz düşecek." dedi.

Almanya'ya yük taşıyan Uğur Bağcı da yeni köprüyle bekleme sürelerinde azalma olacağı için yeni köprü fikrini faydalı bulduğunu dile getirdi.

