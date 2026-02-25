İSTANBUL 10°C / 2°C
Güncel

Gerilim üzerinden algı yapmaya çalıştılar: “İran işgali planı” yalanı ifşa oldu

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), “ABD'nin İran'a saldırması halinde Türkiye'nin İran topraklarını işgal etmeyi planladığı” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

25 Şubat 2026 Çarşamba 01:04
Gerilim üzerinden algı yapmaya çalıştılar: “İran işgali planı” yalanı ifşa oldu
DMM, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, bazı basın yayın organlarında dolaşıma sokulan iddialara cevap verdi.

DMM'nin açıklaması şu şekilde:

Bazı basın ve yayın organlarında yer alan "ABD'nin İran'a saldırması durumunda Türkiye'nin de güvenlik gerekçesiyle İran topraklarını işgal etmeyi planladığı" yönündeki iddialar dezenformasyon içermektedir.

Komşu ülkelerin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine her zaman saygı gösteren devletimiz, sınır güvenliğimizi sağlamak için de krizler olsun ya da olmasın 7 gün 24 saat esasına göre gerekli önlemleri almaktadır.

Kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş iddialara itibar etmemesi ve resmi kurumların açıklamalarını dikkate alması önem arz etmektedir.

