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Getir ve BiTaksi'de kişisel bilgiler çalındı! Başsavcılık soruşturma başlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Getir ve BiTaksi sistemine izinsiz girilerek çok sayıda kullanıcıya ait kişisel verilerin ele geçirilmesine ilişkin soruşturma başlattı. 19 şüpheliden 10'u gözaltına alındı.

HABER MERKEZİ12 Haziran 2025 Perşembe 09:57 - Güncelleme:
Getir ve BiTaksi'de kişisel bilgiler çalındı! Başsavcılık soruşturma başlattı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Getir ve BiTaksi sistemine izinsiz girilerek çok sayıda kullanıcıya ait kişisel verilerin ele geçirilmesine ilişkin soruşturma başlattı. 19 şüpheliden 10'u gözaltına alındı.

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