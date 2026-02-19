Geyve'de tefecilik operasyonu: 7 şüpheliden 2'si tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "tefecilik" suçu işleyenlere yönelik çalışma yürüttü.

"Doğrudan ödünç para vermek" suretiyle 100 milyon lira tutarında tefecilik yaptıkları gerekçesiyle 7 şüphelinin adreslerine operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda tefecilik faaliyetinde kullanılan 2 boş senet, 7 cep telefonu, baza altına gizlenmiş 250 bin lira para, ruhsatsız pompalı tüfek ve 15 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 2'si tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.