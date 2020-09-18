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  • 'Gezegenin Karakutusu; Antarktika' belgeseli Teknofest kapsamında yayınlanacak
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'Gezegenin Karakutusu; Antarktika' belgeseli Teknofest kapsamında yayınlanacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nin detaylarının yer aldığı belgeselin, bu yıl Teknofest kapsamında TRT ekranlarında yayınlanacağını belirterek, 'Gezegenin karakutusu Antarktika'nın şifrelerini Türk bilim insanları çözüyor.' ifadelerini kullandı. Bu yıl 9 Şubat'ta Antarktika'ya yola çıkan 24 kişilik sefer ekibi, Beyaz Kıta'daki çalışmalarının ardından 8 Mart'ta Türkiye'ye döndü. Sefer süresince araştırmacılar, geçen yıl Antarktika'da kurulan geçici bilim yerleşkesinde yer, canlı ve deniz bilimleri alanında 15 farklı proje yürüttü.

AA18 Eylül 2020 Cuma 14:45 - Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 14:45
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Bakan Varank, Twitter hesabından, 4'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi için hazırlanan "Gezegenin Karakutusu; Antarktika" isimli belgeselin tanıtım videosunu paylaştı.

Paylaşımında "Beyaz Kıta" için "Sahibi, bayrağı, başkenti, yerli halkı ve resmi saat dilimi yok. Gezegenin karakutusu Antarktika'nın şifrelerini Türk bilim insanları çözüyor." değerlendirmesinde bulunan Varank, 4'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nin detaylarının Teknofest 2020 kapsamında yayınlanacak belgeselde yer alacağını duyurdu.

- BEYAZ KITA'YA 4'ÜNCÜ ULUSAL YOLCULUK

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin kutup çalışmaları TÜBİTAK bünyesinde kurulan Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) ile kurumsal bir yapı kazandı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nin 4'üncüsü, TÜBİTAK KARE tarafından koordine edildi.

Bu yıl 9 Şubat'ta Antarktika'ya yola çıkan 24 kişilik sefer ekibi, Beyaz Kıta'daki çalışmalarının ardından 8 Mart'ta Türkiye'ye döndü. Sefer süresince araştırmacılar, geçen yıl Antarktika'da kurulan geçici bilim yerleşkesinde yer, canlı ve deniz bilimleri alanında 15 farklı proje yürüttü.

4'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nin detaylarının yer aldığı belgesel, 24-27 Eylül'de Gaziantep'te gerçekleştirilecek Teknofest kapsamında "Gezegenin Karakutusu; Antarktika" ismiyle TRT 1 ve TRT Belgesel kanallarından yayınlanacak.

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