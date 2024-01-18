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Gezeravcı'dan Türk milletine mesaj: Bu sağlam emaneti alnımızın akıyla geri getireceğiz

Uzay yolculuğu öncesi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile görüşen ilk Türk astronot Alper Gezeravcı, 'Allah'ın izniyle milletimizden aldığımız bu sağlam emaneti, yine aynı şekilde alnımızın akıyla geri getirip teslim etmek üzere yola çıkıyoruz.' dedi.

AA18 Ocak 2024 Perşembe 22:42 - Güncelleme:
Gezeravcı'dan Türk milletine mesaj: Bu sağlam emaneti alnımızın akıyla geri getireceğiz
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Kacır, sosyal medya hesabı X'ten görüşmeye ilişkin paylaşım yaparak, Gezeravcı'nın millete "Allah'a ısmarladık" diyerek selamlarını ilettiğini bildirdi.

Gezeravcı ile gurur duyduklarını belirten Kacır, Türk milletinin nefesini tutarak, tarihi anı beklediğini vurguladı.

Bakan Kacır'ın paylaşımında, telefon görüşmesine ilişkin video da yer aldı.

Görüşmede Kacır, "Az önce, bugün için kontrollerin olumlu şekilde tamamlandığını ve NASA'dan onay alındığını bize ilettiler." ifadesi üzerine Gezeravcı, "Mutabıkız Sayın Bakanım." karşılığını verdi.

Görevin gerçekleşmesini hep birlikte beklediklerini ifade eden Kacır, "Kalbimiz sizinle, dualarımız sizinle. Siz, her zamanki gibi çok hazırsınız." değerlendirmesinde bulundu.

Gezeravcı da dünkü gecikmenin işin doğasında olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Gönül isterdi ki planlı ve zamanında gerçekleşsin ama bunlar (dünkü erteleme) zaten işin doğasında olan şeyler. Sadece dün için değil, başından beri olabilecek her türlü gecikme, işin doğasında gelebilecek bu tür rutinin dışına çıkabilecek akışlar için hazırlıklıyız. Bu, şimdi değil bir yıl sonra da olsa zihnimiz, her şekliyle hazırız, fiziksel ve mental olarak."

"MİLLETİMİZİN HAYALLERİNİ UFKUN ÖTESİNE TAŞIYACAK"

Kacır, "Allah'ın izniyle inşallah, hayırla gideceksiniz, milletimizin hayallerini ufkun ötesine başarıyla taşıyacak ve sağlıkla önce dünyaya, sonra da Türkiye'mize döneceksiniz." dedi.

Gezeravcı ise şunları kaydetti.

"Başta Cumhurbaşkanı'mız, sizler ve bütün milletimizin bu konuya gösterdikleri destek ve teveccühleri için çok minnettar olduğumu dile getirmek isterim. Allah'ın izniyle milletimizden aldığımız bu sağlam emaneti, yine aynı şekilde alnımızın akıyla geri getirip teslim etmek üzere yola çıkıyoruz."

Kacır, "İnşallah, Türk milletinin kalbi sizinle atacak. Allah'a emanet olun, yolunuz açık olsun." ifadesini kullanırken, Gezeravcı "Allah'a ısmarladık" diyerek veda etti.

  • Astronot Alper Gezeravcı
  • Uzay yolculuğu
  • bakan kacır

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