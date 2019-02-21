Gezici hainler Kavala ile Alabora’ya ağır müebbet

Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ‘Gezi Olayları’ ilgili hazırlanan 657 sayfalık iddianamede, Osman Kavala, Mehmet Ali Alabora ve Can Dündar’ın da aralarında bulunduğu 16 kişi şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Bakanlar Kurulu’nun da arasında bulunduğu 746 kişi ise müşteki olarak yer aldı.

HAZIRLIKLAR 2011’DE

İddianamede, şüphelilerin ‘Gezi’ kalkışma girişimiyle ilgili 2011’den itibaren yönlendirme yaptıklarına değinildi. Şüphelilerin 2013’te meydana gelen olayların ve eylemlerin finansmanı ile koordinasyonunun sağlanmasına yönelik eylemlerine de iddianamede yer verildi. Tüm şüpheliler hakkında ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen iddianamede, bazı şüphelilerin ayrıca çeşitli suçlardan da hapisle cezalandırılması istendi. Başsavcılık, iddianameyi İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.

OCCUPY HAREKETİ

İddianamede occupy (işgal etmek) hareketi değerlendirmesi de yer aldı. İddianamenin ikinci bölümünde, Taksim Dayanışması’nın kalkışmadaki rolü, FETÖ bağlantısı, Türkiye’yi uluslararası alanda zor durumda bırakmak için faaliyette Gezi kalkışması suigenerist (kendine özgü) yapısı ve unsurları ele alındı.

FİNANSÖRÜ VE PROVOKATÖRÜ

Gezi kalkışmasının finansas kaynağını belgeleyen MASAK raporuna göre Osman Kavala’nın vakfına, spekülatör George Soros tarafından 2011-2017 arası 13.5 milyon dolar aktarıldığı, kalkışmadan 12 gün önce de 500 biner dolarlık iki para transferi yer almıştı. Mehmet Ali Alabora’nın tutuklu Osman Kavala’nın talimatlarıyla Gezi Kalkışmasının örgütlenmesini gerçekleştirdiği, Gezi’nin provası olarak değerlendirilen ve Türkiye’de olaylar öncesinde sahneye konan Mi Minör isimli tiyatro oyunu sahnelediği iddianamede yer almıştı.