'Gezici Kütüphane'ye dönüştürülen otobüs, özellikle kırsal mahallelerdeki çocukları kitapla buluşturuyor

Haftanın belirli günleri özellikle kütüphanesi olmayan kırsal mahallelerdeki okullara giden, içerisinde roman, hikaye ve eğitici 3 bin 400 kitabın bulunduğu Gezici Kütüphane, çocuklar başta olmak üzere toplumun her kesimine hitap ediyor.

Öğrencilere kitap okuma alışkanlığının kazandırılması amacıyla başlatılan projede geçen yıl 11 mahallede yaklaşık 5 bin çocuğa ulaşıldı.

En son Marmaraereğlisi'ndeki Sultanköy İlkokulunun bahçesinde öğrenciler, Gezici Kütüphane'de kitap okudu.

- "HEDEFİMİZ ON BİNLERCE ÖĞRENCİYİ GEZİCİ KÜTÜPHANE'YLE BULUŞTURMAK"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, proje kapsamında bu yıl 15 mahalleye gittiklerini, hedeflerinin yıl içerisinde 30 bin öğrenciye ulaşmak olduğunu söyledi.

Özellikle kırsal kesimde kitaba ulaşmada güçlük çeken öğrencilere hizmet verdiklerini belirten Hacıoğlu, "Bir plan dahilinde, kütüphanesi olmayan ya da kütüphaneye erişimi uzak olan kırsal yerleşim yerlerine gidiyoruz. Geçen yıl salgın şartları nedeniyle istediğimiz sayıya ulaşamadık ama bu sene hedefimiz on binlerce öğrenciyi Gezici Kütüphane'yle buluşturmak." dedi.

Gezici Kütüphane'de görevli İl Halk Kütüphanesi personeli Selin Seçilmiş ise öğrencilerin aldıkları kitabı gün boyunca okuyabildiklerini ifade etti.

Şehir merkezine uzak olan yerlerdeki çocuklara kütüphane hizmeti sunduklarını anlatan Seçilmiş, "Kütüphane hizmetini çocukların ayağına taşıyoruz. Çocuklar da çok mutlu oluyorlar. Kütüphanemiz her gittiğimiz yerde ilgi görüyor." diye konuştu.

Sultanköy İlkokulu öğrencisi Abdurrahman Gürçiçek de Gezici Kütüphane sayesinde çeşitli kitaplar okuduğunu anlatarak, "Kurtlarla ilgili kitap aldım. Böyle kitapları okumayı çok seviyorum. Kitap okuyarak hayal gücümü geliştiriyorum." ifadesini kullandı.

Öğrencilerden Beren Balcan ise kütüphane ile yolculuk yapmanın çok eğlenceli olduğunu dile getirdi.