'Gezi'ye destek vermişti... Yeni başkan Sağkan'ın sicili kabarık!

5 Aralık 2021 Pazar 20:59 - Güncelleme: 5 Aralık 2021 Pazar 21:00

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanlığına, 348 delegeden 182'sinin oyunu alan Ankara Barosu Başkanı Ramiz Erinç Sağkan seçildi.

Yeni başkan Erinç Sağkan'ın milli ve dini değerler konusunda karnesi kırıklarla dolu.

DHKP-C TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİNİN ÖLÜMÜNE ÜZÜLDÜ!

Erinç Sağkan DHKP-C terör örgütü üyesi Helin Bölek'in ölümüne üzülmüştü. Sağkan paylaşımında "Bizler hayatta kalmak için evlerimize sığınmışken, Helin sesinin duyulması için canını öne sürmüştü. Tek isteği vardı adil yargılanmak. Duyurmaya çalıştığı sesi bu düzene ölümünden daha çok korku verdi. Çok üzgünüz. HelinBölek" ifadelerini kullanmıştı.

GEZİ KALKIŞMASINA DESTEK VERDİ

Sağkan hain Gezi Parkı kalkışmasına "Gezi direnişinin 5. yılında Ethem Sarısülük'ün anmasındayız. Unutmadık, sorumlularının cezalandırıldığını görmeden bu mücadele bitmeyecek" sözleriyle açıkça destek vermişti.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ'I HEDEF ALDI

Ankara Barosu Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın hutbede eşcinsellik ve evlilik dışı ilişkiyle ilgili "İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lutiliği, eşcinselliği lanetliyor." sözlerinden rahatsız olmuş ve Erbaş Hakkında şikayetçi olmuştu.

ANKARA BAROSU'NDA "LGBTİQ HAKLARI MERKEZİ' KURULDU

Erinç Sağkan başkanı olduğu Ankara Barosunda Türk aile yapısına kasteden "lezbiyen", "gey", "biseksüel"lerin sözcüsü sapkın LGBT için "LGBT Hakları Merkezi"ni kurdurdu.