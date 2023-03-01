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Ghebreyesus'tan Türkiye için yardım çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Suriye'nin kuzeybatısında İdlib iline düzenlediği ziyarette, depremzedeler için uluslararası topluma seslenerek yardım çağrısı yaptı.

AA1 Mart 2023 Çarşamba 20:56 - Güncelleme:
Ghebreyesus'tan Türkiye için yardım çağrısı
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DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus ve Birleşmiş Milletler Bölgesel İnsani Yardım Koordinatör Yardımcısı David Carden, Suriye'nin kuzeybatısında İdlib ilindeki hastaneleri ve depremzedelerin kaldığı barınma merkezlerini ziyaret etti.

Ghebreyesus başkanlığındaki heyet, Türkiye-Suriye sınır hattındaki Babül Hava, Kefer Lusin, Akrabat ve Sermede bölgelerindeki hastanelere gerçekleştirdiği ziyaret sonrası, Babül Hava Hastanesi'nde basın açıklaması yaptı.

Ghebreyesus, Suriye'nin kuzeybatısında yaşayan halkın uluslararası toplumun yardımına ihtiyacı olduğunu söyledi.

Savaş nedeniyle insanların yaşadığı zor koşulların, deprem sonrası iki kat daha arttığına dikkati çeken Ghebreyesus, "Yoksulluk ve yoksunluk" çekenlere yardım etmek için uluslararası toplum ve hükümetleri azami çaba göstermeye çağırdı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Suriye'de, yarısından fazlası muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde olmak üzere en az 3 bin 688 kişi hayatını kaybetti, 14 bin 749 kişi yaralandı.

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