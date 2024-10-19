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GİB uyardı: Sahte ''vergi borcunuz var'' e-postalarına dikkat!

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), vatandaş ve mükelleflere sahte 'vergi borcunuz var' e-postalarına karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. GİB, işlemlerin yalnızca resmi internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılması gerektiğini vurguladı.

AA19 Ekim 2024 Cumartesi 11:21 - Güncelleme:
GİB uyardı: Sahte ''vergi borcunuz var'' e-postalarına dikkat!
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Başkanlığın internet sitesinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Bazı ulusal medya organlarında yer alan haberler ile Başkanlığa yapılan başvuru ve şikayetlerden, vatandaşlara ve mükelleflere Başkanlık adına sahte e-posta gönderilerek, vergi borçlarının olduğunun ve ödemeleri için Başkanlığın Dijital Vergi Dairesinin internet sayfasının (https://dijital.gib.gov.tr) kopyalanarak oluşturulan sahte bir siteye yönlendirilerek dolandırıcılık girişimlerinde bulunulduğunun anlaşıldığı bildirildi.

Bu şekilde gönderilen e-postalarla mükelleflerin sahte internet adreslerine yönlendirildikleri ve kredi kartı ile şahsi bilgilerinin ele geçirilmeye çalışıldığı ifade edilen açıklamada, söz konusu veya benzeri yöntemler kullanılarak maddi menfaat temin etmeye veya kredi kartı bilgilerini elde etmeye yönelik sahtecilik ve dolandırıcılık girişimlerine karşı mükelleflerin ve vatandaşların dikkatli olmaları, bu tür e-postalara itibar etmemeleri gerektiği belirtildi.

Açıklamada, mükelleflerin bu tür sahte e-posta ve internet siteleri nedeniyle mağduriyet yaşamamaları için işlemlerin ve ödemelerin Başkanlığın resmi internet sitesi (www.gib.gov.tr), Dijital Vergi Dairesi (https://dijital.gib.gov.tr), GİB Mobil uygulaması veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılmasının önemine işaret edildi.

Açıklamada, böyle bir e-posta alan mükelleflerin, Vergi İletişim Merkezini (VİMER-189) arayarak bilgi alabilecekleri bildirildi.

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