İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ocak 2026 Salı / 9 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3977
  • EURO
    51,5095
  • ALTIN
    7096.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Gıda denetimlerinde yeni dönem... Müfettişlere ''görüntülü şahit'' geliyor
Güncel

Gıda denetimlerinde yeni dönem... Müfettişlere ''görüntülü şahit'' geliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Fatih Kaya, yaptıkları denetimlerin görüntülü şahidinin olması için 'yaka kamerası' uygulamasına geçeceklerini söyledi.

IHA27 Ocak 2026 Salı 10:13 - Güncelleme:
Gıda denetimlerinde yeni dönem... Müfettişlere ''görüntülü şahit'' geliyor
ABONE OL

Kaya, yaptığı açıklamada, tüketici sağlığı ve gıda güvenliği açısından gıda denetimlerine büyük hassasiyet gösterdiklerini belirterek, uygunsuzluklara kesinlikle izin verilmediğini kaydetti.

Geçen yıl kasım ayına kadar 8 bin 113 görevliyle, 1 milyon 362 bin 867 denetim yaptıklarını anlatan Kaya, "572 işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. 32 bin 988 uygunsuzluk tespit edildi ve 2,7 milyar lira para cezası uygulandı" dedi.

Denetimlerin etkinliğini artırmaya yönelik çalışma yaptıklarını vurgulayan Kaya, şunları söyledi:

"Denetimlerde işletmelerde sorunlar yaşıyoruz. Resmi kontrollerimizde fiili saldırıya uğrayabiliyoruz ya da çeşitli hakaret ve tehditler olabiliyor. Hem bunların engellenmesi hem de denetimlerin görüntülü şahidinin olması dolayısıyla yaka kamerası uygulamasına geçeceğiz. Her işletmeyle ilgili bu görüntüleri bir süre saklayacağız. İtiraz durumlarında bu görüntülerden faydalanacağız."

Kaya, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde denetimlere başladıklarını da ifade ederek, işletmelerden daha titiz ve düzenli olmalarını istedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta görenleri şaşkına çeviren anlar! Ortalığı birbirine kattı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.