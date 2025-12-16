Gıda güvenliğinde sert adım: Tarihi geçmiş ürün satan markete kapatma kararı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, halkın sağlığı ile oynanmasına müsaade etmeyeceklerini belirtti.

Denetimlerin her zaman süreceğini ifade eden Tahmazoğlu, "Yılbaşında almış olduğumuz kararla bundan böyle son kullanma tarihi geçmiş ürün satan iş yerlerini ilk tespitte 3 gün, ikinci tespitte 7 gün, üçüncü tespitte tamamen kapatacağımızın kararını aldık ve uygulamaya başladık. Yapmış olduğumuz bu uygulamayla son kullanma tarihi geçmiş ürün satışında yüzde 97'lik bir düşüş oldu." dedi.

Zincir market ile dava süreçlerinin olduğunu dile getiren Tahmazoğlu, "Son kullanma tarihi geçmiş ve bozuk ürün sattığından dolayı şu anda bu marketin başka bir şubesini 3 gün süreyle kapatıyoruz. Bunun tekrarı halinde 7 gün eğer devamı olursa da tamamen kapatmış olacağız." diye konuştu.

