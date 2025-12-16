İSTANBUL 12°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Aralık 2025 Salı / 26 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7152
  • EURO
    50,273
  • ALTIN
    5880.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Gıda güvenliğinde sert adım: Tarihi geçmiş ürün satan markete kapatma kararı
Güncel

Gıda güvenliğinde sert adım: Tarihi geçmiş ürün satan markete kapatma kararı

Gaziantep'te son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen zincir market şubesine 3 gün kapatma cezası verildi.

AA16 Aralık 2025 Salı 11:42 - Güncelleme:
Gıda güvenliğinde sert adım: Tarihi geçmiş ürün satan markete kapatma kararı
ABONE OL

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, halkın sağlığı ile oynanmasına müsaade etmeyeceklerini belirtti.

Denetimlerin her zaman süreceğini ifade eden Tahmazoğlu, "Yılbaşında almış olduğumuz kararla bundan böyle son kullanma tarihi geçmiş ürün satan iş yerlerini ilk tespitte 3 gün, ikinci tespitte 7 gün, üçüncü tespitte tamamen kapatacağımızın kararını aldık ve uygulamaya başladık. Yapmış olduğumuz bu uygulamayla son kullanma tarihi geçmiş ürün satışında yüzde 97'lik bir düşüş oldu." dedi.

Zincir market ile dava süreçlerinin olduğunu dile getiren Tahmazoğlu, "Son kullanma tarihi geçmiş ve bozuk ürün sattığından dolayı şu anda bu marketin başka bir şubesini 3 gün süreyle kapatıyoruz. Bunun tekrarı halinde 7 gün eğer devamı olursa da tamamen kapatmış olacağız." diye konuştu.

  • son kullanma tarihi
  • kapatma cezası
  • market
  • gıda denetimi

ÖNERİLEN VİDEO

Gaziantep'te facianın eşiğinden dönüldü: Korna sesiyle yıkıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.