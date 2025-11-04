İSTANBUL 21°C / 15°C
Güncel

Gıda güvenliğinde taviz yok... Usulsüzlük yapan firmalara ceza yağdı

Gıda güvenliğinden taviz vermeyen Tarım ve Orman Bakanlığı, yapılan denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen işletmelere toplamda 157 milyon 882 bin 731 lira para cezası uyguladı.

AA4 Kasım 2025 Salı 12:53 - Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ekim ayında yurt genelinde 125 bin 572 gıda denetimi gerçekleştirdiklerini, uygunsuzluk tespit edilen 2 bin 125 işletmeye idari yaptırım ve 157 milyon 882 bin 731 lira para cezası uygulandığını bildirdi.

Yumaklı, NSosyal medya hesabından gıda denetimlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Yurt genelinde geçen ay 125 bin 572 gıda denetimi gerçekleştirdiklerine işaret eden Yumaklı, "Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen 2 bin 125 işletmeye idari yaptırım, 157 milyon 882 bin 731 lira idari para cezası uyguladık, 31 işletme hakkında suç duyurusunda bulunduk." ifadesini kullandı.

Yumaklı, kırmızı çizgileri olan gıda güvenilirliğinden asla taviz vermeyeceklerini, denetimleri kararlılıkla sürdüreceklerini kaydetti.

