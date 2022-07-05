Gıda İnovasyon Merkezi ve Türkiye Gıda İnovasyon Platformu yarın açılacak

TÜBİTAK'tan yapılan açıklamaya göre, projeyle gıda sektörünün bölgesel ve uluslararası çapta yenilikçiliğe dayalı rekabet gücünün artırılması amaçlanıyor.

Açılışa, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın katılmaları bekleniyor.

- Türkiye'nin en kapsamlı Ar-Ge çalışmaları yapılacak

Merkez, gıda sanayinin sonuç odaklı AR-GE ve inovasyon çalışmalarını birlikte gerçekleştirmek üzere altyapı ihtiyaçlarını karşılayacak.

Gıda İnovasyon Merkezi, TÜBİTAK MAM Yaşam Bilimleri Gıda Araştırmaları Başkan Yardımcılığı bünyesinde Gebze'de 5 bin 800 metrekare kapalı alanda kuruldu. Merkez, gıda sektörünün ihtiyaç duyduğu AR-GE ve inovasyon çalışmaları için 9 pilot ölçekli işleme hattı ve ileri gıda güvenliği analizinin yapılabileceği araştırma laboratuvarları ile Türkiye'nin en kapsamlı AR-GE çalışmalarına imkan veriyor.

Gıda İnovasyon Merkezi'nde 200 makine ve ekipman ile donatılmış 9 ürün kategorisinde pilot işleme tesisleri bulunuyor. Merkezde, minimal işlenmiş gıdalar, fermente meyve ürünleri ile nar ve meyve suyu, fındık ürünleri, bitkisel ekstraksiyon ve çay, hazır yemek, deniz ürünleri, starter kültür ile süt ürünleri işleme hatları yer alıyor. Merkezde çeşitli gıda analizlerinin yapılabileceği ileri teknolojiyi kullanan 84 modern laboratuvar cihazı da bulunuyor.

Merkez aynı zamanda gıda sektöründeki girişimciler için bir kuluçka merkezi olarak kullanılacak.

"Birlikte Geliştirme ve Birlikte Başarma" yaklaşımı ile kurulan TÜGİP, Türkiye'nin gıda ve içecek sektöründe yer alan tüm paydaşları kapsıyor. İletişim ağı ve kümelenme platformu olan TÜGİP, firmaların ürün ve fikirlerini hayata geçirmeleri, inovasyon ve AR-GE maliyetlerini azaltmaları ve iş birliğinin gücünden yararlanmaları için bütünsel çözümler sunuyor.

INNOFOOD Projesi, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteği ile Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında yürütülüyor.

