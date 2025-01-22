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Gıda Komitesi, Ramazan ayı öncesi toplandı

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi Toplantısı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın ev sahipliğinde, Bakanlık binasında gerçekleştirildi.

AA22 Ocak 2025 Çarşamba 12:18 - Güncelleme:
Gıda Komitesi, Ramazan ayı öncesi toplandı
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Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da katıldı.

Toplantıda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), perakende, yumurta, gıda ve ihtiyaç maddeleri, kırmızı et, kanatlı hayvancılık, un, makarna, yağ, süt, ambalajlı su, toptancı halleri ile bakliyat sektörünün üst düzey temsilcileri yer aldı. Toplantıda, ramazan ayı öncesinde vatandaşların temel gıda ürünlerine erişimlerinde herhangi bir sorunla karşılaşmamaları amacıyla görüşmeler yapıldı.

Ramazan ayı döneminde ve yıl boyunca gıda sektöründe arz ve sağlıklı fiyat oluşumu, gıda komitesi tarafından alınacak tedbirler hakkında sektör temsilcileri ve ilgili kurumlarca bilgilendirmelerin yapıldığı toplantıda, yılın tamamında enflasyonla mücadele konusunda hükümetin kararlılığı teyit edildi.

Toplantıda, Ticaret, Hazine ve Maliye ile Tarım ve Orman bakanlıklarının, ticaret hayatının her alanında olduğu gibi gıda piyasalarında da adil, rekabetçi ve şeffaf bir ticaret ortamı tesis etmek suretiyle, gıda enflasyonuyla mücadeleyi kararlılıkla sürdürecekleri, gerekli bütün tedbirleri titizlikle uygulamaya devam edecekleri vurgulandı.

  • Gıda Piyasaları
  • Tarımsal Ürün
  • Ticaret Bakanı

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