İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Aralık 2025 Salı / 4 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8296
  • EURO
    50,6363
  • ALTIN
    6171.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Gıda konusunda sıfır tolerans: Kilolarcası imha edildi
Güncel

Gıda konusunda sıfır tolerans: Kilolarcası imha edildi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir iş yerine gerçekleştirilen denetimde son kullanma tarihi geçmiş 850 kilogram sucuk ele geçirilerek imha edildi.

IHA23 Aralık 2025 Salı 09:20 - Güncelleme:
Gıda konusunda sıfır tolerans: Kilolarcası imha edildi
ABONE OL

Onikişubat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yöresel çarşı olarak kurulan bir pazarda gerçekleştirilen denetimlerde, sucuk satışı gerçekleştiren firma kapsamlı incelemeye alındı. Ürünlere ait etiket bilgilerinin mevzuata uygun olmadığı, izlenebilirliğin sağlanamadığı ve işletmenin gerekli yasal şartları taşımadığı belirlendi. Tezgahta da 850 kilogram son kullanma tarihi geçmiş sucuk ele geçirildi.

İncelemeler sonucunda diğer ürünlerin insan sağlığı açısından risk oluşturduğu değerlendirilerek satıştan men edildi. İlgili iş yeri hakkında gerekli idari ve yasal işlemler uygulanırken, ele geçirilen ürünler zabıta ve gıda kontrol görevlileri gözetiminde imha edildi.

Onikişubat Belediyesi'nden yapılan açıklamada, halk sağlığının belediyenin öncelikli sorumluluk alanlarından biri olduğu vurgulanarak, vatandaşların sağlığını tehdit eden hiçbir kişi ya da işletmeye müsamaha gösterilmeyeceği ifade edildi. Açıklamada, gıda güvenliği konusunda tavizsiz bir denetim anlayışı benimsendiği belirtilirken, kurallara uymayanlara karşı yasal sürecin kararlılıkla işletileceği kaydedildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Zeytinburnu'nda sokak ortasında otomobili kurşunladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.