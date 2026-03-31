  • ''Gıda'' minibüsünden çıkarıldılar: Artvin'de düzensiz göçe geçit verilmedi
Güncel

''Gıda'' minibüsünden çıkarıldılar: Artvin'de düzensiz göçe geçit verilmedi

Artvin'de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şehir merkezinde durdurduğu ve gıda taşımacılığı yapıldığı izlenimi veren bir minibüste yapılan aramada 10 Afgan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Olayla bağlantılı 2 şüpheli göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanırken, yakalanan göçmenler için sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Artvin'de yürütülen göçmen kaçakçılığı operasyonu önemli sonuçlar verdi. Gıda taşımacılığı kisvesi altında düzensiz göçmen taşıyan bir minibüs, emniyet güçlerinin dikkatli çalışması sayesinde tespit edildi ve şüpheliler kısa sürede yakalandı.

ARTVİN EMNİYETİ'NİN MİNİBÜS ARAMASINDA 10 DÜZENSİZ GÖÇMEN BULUNDU

Artvin'de 10 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şehir merkezinde durdurulan bir minibüste arama yapıldı.

Gıda taşımacılığı yapıldığı görünümü verilen araçta gerçekleştirilen aramada, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen 10 Afgan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ŞÜPHELİLERİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 kişi de göçmen kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

