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Güncel

Gıda mühendislerinden koronavirüs salgınına karşı öneriler

Gıda Mühendisleri Derneği Başkanı Abdussamed Boyu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele açısından ambalajlı ürün tercih edilmesinin önemine dikkati çekerek, 'Bu süreçte işlem görmeyecek ambalajsız ürünlere el temasının kesilmesi gerekiyor.' dedi.

AA25 Mart 2020 Çarşamba 11:05 - Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 11:06
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Boyu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birçok gıda üretim alanında yakın çalışmayı gerektiren durumların olduğuna işaret etti. Boyu, personelin kişisel koruyucu ekipman kullanımının sağlanmasına, hijyen önlemlerinin alınmasına ve alet ekipman temizliği ve dezenfeksiyonuna dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.

Çalışanların el temasının olduğu bütün alanların dezenfeksiyonunun yapılmasının önemli olduğunun altını çizen Boyu, şöyle konuştu:

"Gıda satış alanında açıkta satılan ürünlerin alınmaması, ambalajlı ürün tercih edilmesi gıda güvenliği açısından çok önemli. Bu süreçte işlem görmeyecek ambalajsız ürünlere el temasının kesilmesi gerekiyor. Bu noktada ekmeğin fırından el değmeden alınmasına özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir."

- ELDİVEN UZUN SÜRE KULLANILMAMALI

Satış personeli eldiven kullanıyor olsa da tek kullanımlık eldivenin uzun süre takılmaması uyarısında bulunan Boyu, "Eldiven kullanımındaki yanlışlara dikkat edilmesi, ellerin dezenfekte edildikten sonra tek kullanımlık eldiven takılması ve eldivenle ürün dışında bir alana temas edilmemesi lazım." ifadesini kullandı.

- "YÜKSEK KALORİLİ ÜRÜNLERİN AŞIRI TÜKETİMİNDEN KAÇINILMALIDIR"

Boyu, bu süreçte beslenme şekline de dikkat edilmesi gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Vücut direncinin artırılması için durağanlıktan uzak durmalı ve bağışıklık sistemini güçlendirecek, dengeli ve sağlıklı şekilde beslenilmelidir. Taze meyve sebzelerin daha fazla tüketilmesi, sarımsak, kefir, yeşil çay gibi ürünlerin tüketilmesi, tek tip beslenme yerine çeşitliliğe önem verilmesi faydalı olacaktır. Bol su içilmeli, yüksek kalorili ürünlerin aşırı tüketiminden kaçınılmalıdır. İşlenecek ürünler iyice temizlenmeli ve ısıl işlem gerektiren ürünlere yeterli ısıl işlem uygulanmalı ve hemen tüketilmeyecek ürünler oda sıcaklığına soğutulduktan sonra buzdolabında muhafaza edilmelidir."

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