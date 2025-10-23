Gıda sektörü başta olmak üzere birçok alanda fırsatçılar, halkın sağlığını hiçe saymaya devam ediyor. Halkın sağlıklı ürünlere ulaşabilmesi için denetimlerini sürdüren Tarım ve Orman Bakanlığı, yayımladığı liste ile sahtekarları tek tek açıklıyor.

Yapılan son testlerde organik ürünler, bal, yoğurt, köfte, sucuk ve baharatta hile yapıldığını tespit etti. Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan yeni listede köfte, sucuk ve baharatta yasaklı boya kullanılması dikkat çekti.

TARHANADA GIDA BOYASI SKANDALI

Bakanlığın İstanbul, Ankara, İzmit ve Gaziantep'te yaptığı tespitlerde tarhana, bal ve yoğurtta halk sağlığını tehdit eden uygulama tespit edildi. İstanbul ve İzmit'te organik ürün adı altında satılan tarhanada gıda boyası bulundu.

Ankara'da petekli ve süzme çiçek balında taklit ve tağşiş tespiti yapıldığı belirtildi.

Gaziantep'te üretilen yoğurtta ise bitkisel yağ ve nişasta tespit edildi.

BÖREK, LAHMACUN, KÖFTE VE SUCUKTA KANATLI VE BAŞ ETİ TESPİTİ

Bakanlığın Afyonkarahisar ve Bursa'da yaptığı denetimlerde kıymalı kol böreğinde, lahmacunda, köfte ve sucukta kanatlı hayvan eti ve baş eti tespit edildi.

BAHARATLARDA YABANCI MADDE KULLANMIŞLAR

Sahtekarlık yapılan bir diğer ürün ise baharatlar oldu. Isparta'da üretilen kekikte yabancı madde tespit edilirken, Sakarya'da üretilen tatlı biberde domates bulundu.