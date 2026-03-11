İSTANBUL 15°C / 6°C
  Gıda terörüne geçit verilmedi: Tonlarca fıstık imha edildi
Güncel

Gıda terörüne geçit verilmedi: Tonlarca fıstık imha edildi

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde menşei belirsiz ve sağlıksız olduğu değerlendirilen 2 bin kilogram kıyılmış Antep fıstığı imha edildi.

AA11 Mart 2026 Çarşamba 12:02
Gıda terörüne geçit verilmedi: Tonlarca fıstık imha edildi
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tekirdağ Otoyol Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir minibüste yapılan kontrolde, ürünlerin gıda güvenliği kurallarına uygun olmayan şartlarda taşındığı belirlendi.

Bölgeye yönlendirilen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, etiket, fatura ve irsaliyesi bulunmayan, sağlıksız olduğu değerlendirilen toplam 2 bin kilogram baklava yapımında kullanılan kabuksuz kıyılmış Antep fıstığı ele geçirildi.

Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği'ne uygun olmadığı belirlenen ürünler, imha edildi.

Ürün sahibine ise idari para cezası uygulandı.

