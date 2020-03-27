Gıda yardımı 2020 ne zaman başlayacak? Gıda yardımı başvurusu nasıl yapılır?

27 Mart 2020 Cuma 12:55 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 12:55

Gıda yardımı ne zaman başlayacak? Gıda yardımı başvurusu nasıl yapılır? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Vali Yerlikaya, koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da 50 bin kişiye 6 hafta boyunca gıda yardımı yapılacağını açıkladı. Gıda yardımı hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

GIDA YARDIMI 2020 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Vali Yerlikaya, “Sosyal ve yardımlaşma dayanışma vakıflarınca belirlenen 65 yaş üstü ve maddi durumu iyi olmayan yaklaşık 50 bin vatandaşımıza düzenli olarak 6 hafta boyunca gıda kolisi ulaştıracağız. Hayırseverlerimizin desteğiyle 300 bin gıda kolisi hazırlıyoruz. Gıda kolilerini pazartesinden itibaren mobil uygulama firması "Getir" tarafından teslim edilecek.” Dedi.

GIDA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



İl genelindeki 39 ilçede kaymakamların koordinasyonunda Vefa çalışmaları yürütüldüğünü de dile getiren Yerlikaya, 65 yaş üstündeki durumu iyi olmayanların 112, 115 ve 156'yı arayıp yardım isteyebileceğini aktardı.