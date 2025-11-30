Gıda zehirlenmesi can aldı: 4 kişiden biri yaşamını yitirdi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 4 kişiden biri yaşamını yitirdi.
İlçedeki bir kafede dün akşam yemek yiyen 4 kişi, bir süre sonra rahatsızlandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 4 kişiden Mehmet Emin İ., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Mehmet Emin İ.'nin cenazesi, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne gönderildi.
İşlemlerin tamamlanmasının ardından aileye teslim edilen cenaze, Cizre'deki asri mezarlıkta toprağa verildi.
Mehmet Emin İ.'nin kesin ölüm nedeni, otopsi sonucunda belirlenecek.