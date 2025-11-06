Gıdada hileye geçit verilmedi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü tarafından 30 Ekim-5 Kasım 2025 tarihlerinde denetimler gerçekleştirildi. Tüketici Sağlığının Korunması ve Güvenilir Gıda Arzı Haftalık Denetim Raporu kapsamında; 294 adet risk esaslı gıda ve yem işletme denetimi, 56 adet ithalat işlemi, 292 adet ihracat işlemi, 9 adet numune alımı yapıldı.

Denetimler çerçevesinde ayrıca 5 adet idari yaptırım, 1 adet toplatma, 3 imha kararı gerçekleştirildi. İdari yaptırımlar sonucu işletmelere toplam 399 bin 984 TL para cezası uygulandı.