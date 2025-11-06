İSTANBUL 20°C / 14°C
6 Kasım 2025 Perşembe
Güncel

Gıdada hileye geçit verilmedi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, ekim ayı denetimleri kapsamında tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda esaslarını ihlal eden işletmelere yönelik toplam 399 bin 984 TL idari para cezası uygulandı.

6 Kasım 2025 Perşembe
Gıdada hileye geçit verilmedi
Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü tarafından 30 Ekim-5 Kasım 2025 tarihlerinde denetimler gerçekleştirildi. Tüketici Sağlığının Korunması ve Güvenilir Gıda Arzı Haftalık Denetim Raporu kapsamında; 294 adet risk esaslı gıda ve yem işletme denetimi, 56 adet ithalat işlemi, 292 adet ihracat işlemi, 9 adet numune alımı yapıldı.

Denetimler çerçevesinde ayrıca 5 adet idari yaptırım, 1 adet toplatma, 3 imha kararı gerçekleştirildi. İdari yaptırımlar sonucu işletmelere toplam 399 bin 984 TL para cezası uygulandı.

